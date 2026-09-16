Зеленскому время признать очевидное: эксперт назвал главную ошибку президента

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Кречмаровская Наталия
Вертикаль власти президента Украины лихорадит. Ситуация, приведшая к скандалу с уже бывшим генпрокурором Русланом Кравченко, по мнению нардепов, показывает потерю контроля Офисом президента.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политтехнолог Олег Постернак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам объяснить свои шаги по кадровым изменениям.
По его словам, уже накопилось немало вопросов к президенту – Миндич, Мудра, Галущенко, Микитась, сейчас теперь уже генпрокурор Кравченко.
Постернак отметил, что следовало бы провести честный разговор. По его словам, когда у Леонида Кучмы спрашивали о Павле Ивановиче Лазаренко, то тогда Кучма ответил: "Это моя самая кадровая ошибка", отметил эксперт. Ющенко, по его словам, называл своей основной ошибкой Юлию Тимошенко.
Политтехнолог предположил, что если бы у Зеленского спросили, кого он считает своей самой большой кадровой ошибкой, то там было бы много людей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по оценке народных депутатов Украины уже на грани. Парламентарии отмечают необходимость если не замены, то хотя бы переформатирование власти. В Раде отметили, что коррупционные скандалы подрывают как устойчивость внутри страны, так и авторитет на международной арене.