Зеленскому с друзьями выписали штраф за "чашечку кофе" на карантине

Сотрудники Нацполиции выписали штрафную квитанцию на имя президента Украины Владимиру Зеленскому за то, что он, будучи в рабочей поездке в Хмельницкой области, нарушил требования по карантину и посетил заведение вместе с командой, где в вшестером сели за один столик. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как передает Нацполиция, кроме самого гаранта, штраф должны заплатить его спутники и заведующий кофейней, который не препятствовал делегации на входе в помещение, закрытое для "посиделок".

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - указано в сообщении.

Согласно публикации, неизвестно, какую именно сумму штрафа заплатят указанные лица, но статья предусматривает штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Отметим, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский гарант Владимир Зеленский признал, что нарушил карантин в Хмельницкой области и будет справедливо, если ему выпишут за это штраф.

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