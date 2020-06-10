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Зеленскому с друзьями выписали штраф за "чашечку кофе" на карантине

За нарушение карантина в кафе в Хмельницкой области, президент Владимир Зеленский и его спутники из шести человек заплатят от 17 тысяч штрафа

сегодня, 15:02
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленскому с друзьями выписали штраф за "чашечку кофе" на карантине

Сотрудники Нацполиции выписали штрафную квитанцию на имя президента Украины Владимиру Зеленскому за то, что он, будучи в рабочей поездке в Хмельницкой области, нарушил требования по карантину и посетил заведение вместе с командой, где в вшестером сели за один столик. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как передает Нацполиция, кроме самого гаранта, штраф должны заплатить его спутники и заведующий кофейней, который не препятствовал делегации на входе в помещение, закрытое для "посиделок".

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - указано в сообщении.

Согласно публикации, неизвестно, какую именно сумму штрафа заплатят указанные лица, но статья предусматривает штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Отметим, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский гарант Владимир Зеленский признал, что нарушил карантин в Хмельницкой области и будет справедливо, если ему выпишут за это штраф.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/za-faktom-porushennya-karantinnix-obmezhen-u-xmelniczkomu-policzejski-sklali-administrativni-protokoli-na-vlasnika-ta-vidviduvachiv-kafe/?fbclid=IwAR3HHPs-iQddyNuYyoT3QIh93aCP7mW8jRMLXhrYT5bfEBWfQ_oBQLoosrc
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