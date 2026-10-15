«Зеленскому пора уходить»: Илон Маск призвал к отставке Президента Украины на фоне скандала со Starlink

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск выступил с резким заявлением, призвав Президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Такую реакцию бизнесмена вызвало обсуждение в соцсетях публикации о том, что наибольшим страхом украинского лидера якобы прекращение боевых действий и проведение следующих президентских выборов.

Владимир Зеленский и Илон Маск. Фото из открытых источников

Этому публичному выпаду предшествовало официальное обращение Владимира Зеленского, который призвал основателя космической корпорации немедленно ликвидировать все лимиты и вернуть полноценную скорость работы сети Starlink для Сил обороны Украины. Однако вместо конструктивного технического ответа миллиардер избрал путь политических обвинений.

"Итак, бойня продолжится, — цинично прокомментировал ситуацию в своей соцсети Х Илон Маск, открыто намекая на необходимость смены руководства в Киеве. – Зеленскому пора уйти ".

В то же время за эпатажной риторикой бизнесмена скрывается более сложная кулуарная игра. Введение ночных скоростных ограничений для ВСУ спровоцировало волну возмущения не только среди украинцев, но и в кругах европейских топполитиков. В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский публично поинтересовался у миллиардера, не использует ли собственные технологии для опасных геополитических маневров. Чтобы снять с себя ответственность, Маск опубликовал сообщение, в котором отметил, что милитарная система Starshield де-факто находится в собственности правительства США, а значит все лимиты устанавливают военные, а финальную санкцию дает лично Президент США — то есть Дональд Трамп.

Анализируя эти оправдания миллиардера, народный депутат Украины Александр Федиенко пришел к выводу, что основатель SpaceX ведет свою тонкую партию, пытаясь защитить коммерческую репутацию.

"Похоже, Илон Маск решил сыграть в собственную политическую игру, – отмечает парламентарий и член профильного комитета ВРУ Александр Федиенко. — И, возможно, гораздо тоньше, чем кажется на первый взгляд. Маск фактически отмежевался от ответственности за решение по военной системе и указал на американские власти. А это уже прямой политический удар по администрации Трампа".

По словам народного избранника, Маск продемонстрировал, что собственные бизнес-интересы для него постоянны, тогда как союзы с Трампом — временными. Благодаря одной заметке бизнесмен сумел сместить фокус общественного гнева с себя на Белый дом.

Между тем, в самом Вашингтоне пытаются дистанцироваться от этого скандала. По информации источников издания Axios, у Трампа отрицали какую-либо причастность к блокированию скоростей и подчеркнули, что Белый дом не осуществляет операционный контроль над SpaceX. Однако американские чиновники уже планируют направить компании официальный запрос для выяснения причин сбоев.

"Трамп пытается демонстрировать силу и способность диктовать условия другим, – резюмирует Александр Федиенко, указывая на серьезные репутационные риски для Вашингтона. — Но когда решение, связанное с американскими технологиями, создает проблемы для Украины, последствия выходят за рамки двусторонних отношений. Это вопрос доверия к США. А для Европы это еще напоминание: критическая инфраструктура не должна зависеть от настроения одного человека".

Сейчас главный интригующий вопрос состоит в том, кто именно отдал тайный приказ, едва не парализовавший украинские боевые дроны на передовой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Михаил Федоров заявил, что необходимо полностью снять ограничения по Starshield .