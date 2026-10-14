Зеленскому "ищут" замену: эксперт назвал кандидата, которого обсуждают на Западе

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Кречмаровская Наталия
В Украине о выборах только дискутируют, а на Западе уже рассматривают наиболее реальных кандидатов на президентский пост.
Выборы. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что все больше и больше появляется материалов за границей, кто мог бы стать следующим президентом Украины. Эту дискуссию, по мнению эксперта, активизировало собственное заявление Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По его словам, в западной печати наиболее реальным будущим президентом Украины должен стать бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Великобритании Валерий Залужный.
В статье Newsweek, отметил Рейтерович, речь идет не только о Залужном, среди потенциальных кандидатов называют Буданова, Федорова, Порошенко и других.
Также, по словам, Рейтеровича, логика западных журналистов и экспертов следующая: люди будут голосовать, скорее всего, на выборах за тех, кто себя хорошо проявил на войне.
Рейтерович подчеркнул, что в скором времени, очевидно, никаких выборов не будет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение могли принять Трамп и Путин за спиной Украины.