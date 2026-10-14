Зеленскому "ищут" замену: эксперт назвал кандидата, которого обсуждают на Западе

В Украине о выборах только дискутируют, а на Западе уже рассматривают наиболее реальных кандидатов на президентский пост.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что все больше и больше появляется материалов за границей, кто мог бы стать следующим президентом Украины. Эту дискуссию, по мнению эксперта, активизировало собственное заявление Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По его словам, в западной печати наиболее реальным будущим президентом Украины должен стать бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Великобритании Валерий Залужный.

В статье Newsweek, отметил Рейтерович, речь идет не только о Залужном, среди потенциальных кандидатов называют Буданова, Федорова, Порошенко и других.

"Но говорят о том, что собственно главным соперником Зеленского является непосредственно Залужный. Далее они приводят результаты различных социологических опросов, ну и отдельно обращают внимание на то, что подавляющее большинство украинцев не хочет, чтобы Зеленский шел на второй срок", — пояснил эксперт.

Также, по словам, Рейтеровича, логика западных журналистов и экспертов следующая: люди будут голосовать, скорее всего, на выборах за тех, кто себя хорошо проявил на войне.

"Залужный здесь, конечно, оказывается в наилучшей позиции, сильнейшей позиции, поскольку его роль главнокомандующего в течение первых двух сложных лет полномасштабной войны была выдающейся и положительной. Ну, я думаю, что такие материалы вряд ли конечно, могут порадовать непосредственно Офис президента. Однако им нужно понимать, что это объективная реальность", — отметил он.

Рейтерович подчеркнул, что в скором времени, очевидно, никаких выборов не будет.

"Если мы смотрим на какую-то отдаленную перспективу, то здесь все не очень хорошо для действующего главы государства. Сделает, что он какие-то выводы и сейчас будет думать не столько о выборах, сколько о том, как защитить страну. Этот вопрос открыт и мы будем за его реализацией наблюдать фактически каждый день", — подытожил Рейтерович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение могли принять Трамп и Путин за спиной Украины.



