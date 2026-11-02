Зеленского могут жестко лишить власти и без выборов: эксперт ошарашил громким заявлением



















Политтехнолог Олег Постернак заявил , что в украинской политической среде продолжают рассматривать разные варианты возможной смены власти без проведения президентских выборов. Один из таких сценариев предусматривает кадровые перестановки в Верховной Раде, после которых полномочия главы государства могут перейти к другому политику.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, эти разговоры не возникли недавно и продолжаются уже несколько лет. В то же время, нынешняя политическая ситуация побуждает отдельные группы заранее прорабатывать возможные варианты развития событий.

"Это рабочий сценарий, который публично мало кто обсуждает. То есть, в политической среде есть понимание, что могут быть разные варианты изменения конфигурации власти, и к ним определенные силы пытаются готовиться заранее", — отметил Постернак.

Политтехнолог также обратил внимание на активизацию отдельных политических команд. По его оценке некоторые силы уже усиливают присутствие в медиа, формируют команды и готовят информационные кампании. Это свидетельствует о том, что политическая конкуренция в Украине продолжается даже в условиях полномасштабной войны.

В то же время Постернак предостерег от выводов о неминуемой отставке Владимира Зеленского. Пока нет подтверждений, что президент принял решение покинуть пост или что описанный сценарий уже перешел в практическую плоскость.

"Говорить, что Зеленский обязательно уйдет с должности, было бы преждевременно. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться война, какой будет ситуация внутри страны и какие политические обстоятельства сложатся в будущем", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент возобновление поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему является нереалистичным.