Зеленский заявил о новой спланированной операции против Украины: какая ее цель и последствия

Ограничения скорости работы терминалов Starlink на территории Украины могут быть не случайной технической проблемой, а целенаправленным решением. Такое предположение высказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга в WhatsApp, рассказав о последствиях для украинской обороны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, спутниковая связь играет важную роль как на фронте, так и для гражданской инфраструктуры. Ее используют, в частности, для управления беспилотниками и доставки воды, еды и других необходимых грузов военным на позициях, куда трудно добраться из-за угрозы российских атак.

Особую обеспокоенность Киева вызывают ограничения для дронов-перехватчиков, которые применяются против российских реактивных "Шахедов". Зеленский заявил, что при действующих ограничениях такие аппараты не могут развивать необходимую скорость. По его словам, максимальный показатель составляет около 161 км/ч, а при попытке разогнаться сильнее связь Starlink отключается, из-за чего оператор теряет управление дроном.

Чтобы проверить, связана ли проблема с техническими неисправностями или с ограничениями, действующими именно в Украине, украинская сторона провела испытания терминалов в странах Европейского союза. Как утверждает Зеленский, там беспилотники смогли летать со скоростью 180 км/ч и выше, сохраняя связь.

Президент заявил, что украинская сторона зафиксировала результаты испытаний и рассматривает различия в работе системы как основание для дальнейших вопросов к компании SpaceX.

По словам Зеленского, Киев пытается решить проблему через военных, Министерство обороны и дипломатические каналы. Однако, как утверждает президент, украинские представители пока не получили ответа от SpaceX, а на других уровнях ситуацию объясняют техническими трудностями.

При этом публично подтвержденных доказательств намеренной операции в заявлении не представлено. Причины ограничений и позиция SpaceX требуют отдельного подтверждения.

Зеленский выразил надежду, что Украина сможет восстановить необходимую скорость связи. От этого, по его словам, зависит эффективность применения некоторых беспилотников, в том числе при перехвате скоростных российских воздушных целей.

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