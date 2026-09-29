Украина достигла стратегически важных договоренностей с Бельгией по усилению Воздушных сил ВСУ современными западными самолетами. Брюссель согласился предоставить украинской армии три многоцелевых истребителя F-16 в сжатые сроки.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Об этом в своем обращении официально сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, процесс передачи техники уже запущен и будет происходить без лишних бюрократических задержек.

"Мы имеем очень весомую договоренность с бельгийской стороной о поставках трех самолетов F-16 уже к завершению текущего года, — отмечает Глава государства, очерчивая планы логистики: — Наша команда совместно с партнерами будет работать над тем, чтобы реализовать процесс передачи этих воздушных судов по максимально ускоренной процедуре".

Кроме самих самолетов Силы обороны Украины получили критически необходимое доукомплектование для уже имеющегося авиационного парка. Зеленский уточнил, что Киев уже принял неотложные партии авиационных боеприпасов в F-16, которые оперативно отправили Бельгию и ряд других европейских государств, среди которых важную роль сыграла Испания.

Президент подчеркнул, что расширение возможностей украинской противовоздушной обороны является безальтернативным ответом на действия Кремля, продолжающего наращивать масштабы террора.

"Во времена, когда Российская Федерация ежедневно прибегает к очередным шагам эскалации, нам жизненно необходимо наращивать собственный потенциал для перехвата воздушных целей и обеспечения безопасности наших граждан, — подчеркнул Владимир Зеленский и выразил благодарность союзникам: — Я искренне благодарен Бельгии, лично руководителю правительства Барту де Веверу за смелые действия, направленные на помощь Украине на фоне кровавых российских ударов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Российской Федерации на территории Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который оккупационные войска регулярно используют для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Информацию об авиационном событии и масштабных потерях среди лётного состава официально признали в Москве.