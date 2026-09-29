Зеленский заявил о договоренностях со страной НАТО: что срочно передадут Украине

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Недилько Ксения
Украина достигла стратегически важных договоренностей с Бельгией по усилению Воздушных сил ВСУ современными западными самолетами. Брюссель согласился предоставить украинской армии три многоцелевых истребителя F-16 в сжатые сроки.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Об этом в своем обращении официально сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, процесс передачи техники уже запущен и будет происходить без лишних бюрократических задержек.
Кроме самих самолетов Силы обороны Украины получили критически необходимое доукомплектование для уже имеющегося авиационного парка. Зеленский уточнил, что Киев уже принял неотложные партии авиационных боеприпасов в F-16, которые оперативно отправили Бельгию и ряд других европейских государств, среди которых важную роль сыграла Испания.
Президент подчеркнул, что расширение возможностей украинской противовоздушной обороны является безальтернативным ответом на действия Кремля, продолжающего наращивать масштабы террора.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Российской Федерации на территории Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который оккупационные войска регулярно используют для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Информацию об авиационном событии и масштабных потерях среди лётного состава официально признали в Москве.