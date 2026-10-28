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Зеленский забил тревогу из-за «экономического брака» США и России: что Кремль готов предложить Трампу

После обсуждения дизельного топлива Москва может попытаться добиться новых послаблений - от снятия санкций до сделок с газом, удобрениями и замороженными активами

28 октября 2026, 10:11
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Кравцев Сергей

Владимир Зеленский предупредил о риске расширения экономического сотрудничества между США и Россией, которое может открыть Кремлю путь к новым уступкам со стороны Вашингтона. По словам украинского президента, Москва способна использовать договорённости в энергетической сфере как отправную точку для продвижения других выгодных ей решений.

Зеленский забил тревогу из-за «экономического брака» США и России: что Кремль готов предложить Трампу

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Общаясь с журналистами, глава государства отметил, что следующим предметом возможных договорённостей могут стать удобрения, газ, замороженные активы, а также отдельные российские бизнесмены и структуры, находящиеся под санкциями. Зеленский напомнил, что определённые послабления в отношении приближённых к российскому руководству лиц уже происходили.

Президент подчеркнул, что Москва хорошо понимает ценность собственных природных ресурсов и использует централизованное управление ими как инструмент внешней политики. По его оценке, Россия может предложить США своеобразный "экономический брак", рассчитывая связать Вашингтон с долгосрочными коммерческими интересами Кремля.

Однако украинский лидер усомнился, что подобное сближение будет выгодно американской стороне в перспективе. Он считает, что за привлекательными на первый взгляд предложениями могут скрываться дополнительные условия и риски, которые неочевидны на начальном этапе переговоров.

В краткосрочной перспективе отдельные соглашения действительно могут выглядеть экономически привлекательными. Но, по мнению Зеленского, Москве важно не только получить непосредственную выгоду, но и добиться постепенного ослабления санкционного давления.

Заявление президента Украины прозвучало на фоне обсуждения возможных договорённостей Вашингтона и Москвы по энергетическим вопросам. При этом конкретные условия упомянутого соглашения и вероятность дальнейшего снятия ограничений требуют отдельного подтверждения.

Главный вопрос заключается в том, не превратится ли экономическое сотрудничество в инструмент политического влияния России на США — и не окажутся ли потенциальные выгоды для бизнеса важнее стратегических рисков.

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