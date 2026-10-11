Вопрос о прекращении ударов Украины по НПЗ России остро поставил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по этим объектам.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Зеленский заявил о готовности прекратить обстрелы нефтеперерабатывающих заводов, однако выдвинул жесткое условие.

"Реальная причина войны в Европе — Россия, и только она. Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с настоящими гарантиями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский ранее опубликовал видео первого боевого применения украинской баллистики. Однако не сообщил, куда была направлена ракета. Впоследствии появилась информация, что Украина якобы била по объектам врага на временно оккупированной территории.

Об одной из версий, почему украинская баллистика не полетела на территорию России и вообще, будут ли такие баллистические ракеты бить непосредственно РФ, рассказал политтехнолог Олег Постернак.

По его словам, существует версия, что украинская баллистика пугает западных союзников и ее использование по территории России может привести к полному коллапсу и дисбалансу. Заметил, что слышал в дипломатических источниках по неподтвержденной информации, что если Украина будет широко использовать свою баллистику против суверенно признанной территории России, то РФ угрожает прямо совершить атаку на европейские страны.



