Зеленский впервые раскрыл, как ограничения Starlink повлияли на защиту Украины

Работа спутниковой связи Starlink в Украине до сих пор не восстановлена в полном объеме. Ограничения скорости постепенно смягчаются, однако ранее принятые меры уже повлияли на возможности украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Starlink используется в том числе для управления дронами-перехватчиками, которые охотятся за реактивными беспилотниками типа "Шахед". Когда скорость соединения снизили, украинские военные потеряли возможность перехватить часть воздушных целей.

"Starlink не отключали, а снизили скорость. И когда это сделали, мы не смогли сбить определенное количество “Шахедов”", — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет об инструменте защиты мирного населения: скорость некоторых российских беспилотников превышает 400 километров в час, тогда как скорость связи, по его словам, была снижена до уровня около 70.

Президент отметил, что Украина не разрабатывает собственную копию Starlink. Вместо этого Киев пытается получить дополнительные возможности спутниковой связи при поддержке европейских партнеров, в том числе Франции.

Вопрос технологической независимости остается особенно важным и в сфере раннего предупреждения об угрозах. Зеленский ранее отмечал, что сведения о пусках баллистических ракет Украина получает от США, хотя разведывательной информацией с ней делятся десятки государств.

Украинские власти намерены расширять доступные каналы связи и снижать зависимость от отдельных поставщиков. Однако пока альтернативные решения только прорабатываются, возможности Starlink остаются значимым фактором для управления беспилотниками и выполнения боевых задач.

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