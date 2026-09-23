Зеленский такого даже не ожидает: что на самом деле грозит президенту после войны

В Украине продолжают обсуждать тему предполагаемых выборов президента. Не исключено, что избирательная кампания все-таки стартует. Однако в сети интернет распространяется предположение, что выборы состоятся, если будет уверенность, что победит нынешний президент Украины. Эксперты объяснили, что может быть применен опасный сценарий.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что когда социологи "меряют" шансы Зеленского на победу, то действительно результаты показывают, что при определенных условиях это возможно.

"Есть ядро, есть уровень доверия высокий, есть возможности, есть международная поддержка, есть отмашка от Вашингтона. То в принципе может быть", — отметил эксперт.

Однако он рассказал, что может возникнуть так называемая отстроченная месть. К примеру, избиратель сейчас размышляет так – его все устраивает, он ничего не хочет менять, чтобы не было хуже, ведь Зеленский еще обеспечивает оборону страны. Но, отметил Постернак, как только закончится война, будет пауза или прекращение огня, украинец захочет спросить, почему страна не подготовлена, почему потеряли 20% территории, почему такое количество жертв, почему проспали процессы, связанные со своей обороной, оборонными инновациями и так далее.

Эти все вопросы будут минусовать шансы, и, по мнению эксперта, интуитивно президент чувствует, что его захотят сделать виновным во всем – экономической катастрофе, человеческих жертвах, территориальной декомпозиции страны.

Политтехнолог отметил, что Зеленский, принимая решение о следующем баллотировании, подумает, а зачем ему вторая избирательная кампания, ведь он уже 7 лет у власти. По его словам, Зеленский должен не допустить ошибку, которую допустил Порошенко в 2018 году, принимая решение о баллотировании. Пятый президент Украины решил идти на выборы, хотя даже народ отказывал ему в переизбрании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский может не выиграть президентские выборы.



