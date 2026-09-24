Зеленский резко ответил российским журналистам на вопрос о визите в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре внимания после короткого, но резкого ответа на провокационный вопрос российских журналистов на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Представители российских СМИ спросили Зеленского, когда он собирается приехать в Москву. В ответ украинский президент произнес: "На ракете". Запись разговора распространилась в сети.

Фраза прозвучала на фоне продолжающихся дискуссий о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Москва ранее неоднократно заявляла, что готова рассматривать прямую встречу лидеров только на территории России. Киев, в свою очередь, не соглашался на российские условия проведения таких переговоров.

Вопрос был задан Зеленскому на фоне его участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке украинский президент проводит серию встреч с иностранными лидерами и представителями международных организаций, обсуждая войну и возможные дипломатические шаги.

Тема переговоров с Россией остается одной из центральных в международной повестке вокруг Украины. В последние недели Киев неоднократно заявлял о готовности обсуждать пути прекращения войны, однако одновременно настаивает на гарантиях безопасности и прекращении российских атак.

Еще 22 сентября Зеленский встречался с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. По официальным данным, стороны обсуждали шаги, которые могут открыть путь к дипломатии, а также поддержку Украины перед зимним периодом.

При этом вопрос места потенциальных переговоров остается принципиальным. Москва ранее настаивала на своей территории как площадке для встречи Путина и Зеленского, тогда как Киев рассматривал другие варианты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что российское руководство не отказалось от планов захвата украинских территорий. По его словам, российский диктатор Владимир Путин намерен захватить Одессу, Харьков и Днепр. Об этом глава государства сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, Путин стремится расширить контроль над украинскими территориями и не собирается останавливаться. Президент Украины связал эти планы с более широкой угрозой для международной безопасности.



