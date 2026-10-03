Зеленский резко ответил на заявление Путина об утраченной государственности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Украина якобы теряет государственность. Ответ прозвучал во время Хельсинкского форума по безопасности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский назвал проявлением "слабости мира" то, что подобные заявления российского руководства остаются без должной реакции. По его словам, позиция Кремля относительно распада Советского Союза позволяет понять долгосрочные цели Москвы.

Украинский президент напомнил, что еще в 2005 году Путин называл распад СССР "величайшей геополитической трагедией" XX века. По словам Зеленского, и в более поздних заявлениях российский лидер продолжал связывать свои геополитические цели с наследием Советского Союза.

Владимир Зеленский обратил внимание и на то, какие события Путин не называл "величайшей трагедией". Среди них украинский президент упомянул Первую и Вторую мировые войны, а также Чернобыльскую катастрофу.

"Понятна его цель – вернуть Советский Союз", — заявил Зеленский.

По его мнению, нынешняя война для Кремля не ограничивается отдельными территориями Украины.

Президент подчеркнул, что целью российского руководства, как он ее видит, является не только восток Украины или Донбасс, а установление контроля над всей страной.

Поводом для заявления Зеленского стали слова Путина от 1 октября. Российский лидер утверждал, что Украина якобы "не может существовать самостоятельно", управляется извне и "теряет государственность".

Киев отвергает подобные утверждения и рассматривает российское вторжение как войну против независимости и территориальной целостности Украины. При этом заявление Путина о будущем украинской государственности остается частью публичной риторики российского руководства.

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