Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе: что ответил (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся после вопроса журналиста Sky News о том, не делает ли Дональд Трамп его "козлом отпущения" из-за собственных внутриполитических проблем в США. После примерно 15-секундной паузы украинский лидер кратко ответил на вопрос об американском президенте.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Эпизод произошел во время пресс-конференции в Брюсселе, где Зеленский находился с визитом в Европейский Союз. Журналист Sky News поинтересовался, считает ли президент Украины, что американский коллега перекладывает на него ответственность за трудности внутри США, в том числе за высокие цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов.

Вместо развернутого комментария Зеленский выдержал паузу, улыбнулся и дал понять, что эта реакция и является его ответом.

"Это и есть мой ответ", – сказал президент после 15-секундной паузы.

Европейский корреспондент Sky News Алистер Банкалл отметил, что разочарование Зеленского американской стороной становится все более заметным во время его поездки в ЕС.

По словам журналиста, у украинского президента есть ограниченные возможности для открытой конфронтации с Вашингтоном, поскольку Украина продолжает нуждаться в поддержке США. В то же время, Зеленский неоднократно демонстрировал, что его терпение в отношениях с американской администрацией исчерпывается.

"Он явно очень разочарован, особенно американцами", – утверждает Банкалл, но добавляет, что Зеленский может зайти "лишь до определенного предела", потому что Украине "нужны американцы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предложил Трампу план окончания войны в Украине.