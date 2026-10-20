logo

BTC/USD

81385

ETH/USD

2379.56

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе: что ответил (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе: что ответил (ВИДЕО)

В Брюсселе Зеленский после 15-секундной паузы улыбнулся и ответил на вопрос о Трампе.

20 октября 2026, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся после вопроса журналиста Sky News о том, не делает ли Дональд Трамп его "козлом отпущения" из-за собственных внутриполитических проблем в США. После примерно 15-секундной паузы украинский лидер кратко ответил на вопрос об американском президенте.

Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе: что ответил (ВИДЕО)

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Эпизод произошел во время пресс-конференции в Брюсселе, где Зеленский находился с визитом в Европейский Союз. Журналист Sky News поинтересовался, считает ли президент Украины, что американский коллега перекладывает на него ответственность за трудности внутри США, в том числе за высокие цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов.

Вместо развернутого комментария Зеленский выдержал паузу, улыбнулся и дал понять, что эта реакция и является его ответом.

"Это и есть мой ответ", – сказал президент после 15-секундной паузы.

Европейский корреспондент Sky News Алистер Банкалл отметил, что разочарование Зеленского американской стороной становится все более заметным во время его поездки в ЕС.

По словам журналиста, у украинского президента есть ограниченные возможности для открытой конфронтации с Вашингтоном, поскольку Украина продолжает нуждаться в поддержке США. В то же время, Зеленский неоднократно демонстрировал, что его терпение в отношениях с американской администрацией исчерпывается.

"Он явно очень разочарован, особенно американцами", – утверждает Банкалл, но добавляет, что Зеленский может зайти "лишь до определенного предела", потому что Украине "нужны американцы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предложил Трампу план окончания войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости