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Зеленский раскрыл важный поворот в переговорах: на что больше не согласен Киев

Президент заявил, что мирный процесс изменился после «Анкориджа», а ситуация на фронте позволяет Украине жестче отстаивать свои позиции за столом переговоров

25 сентября 2026, 07:23
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Кравцев Сергей

Переговорный процесс между Украиной, Россией и США отошел от договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.

Зеленский раскрыл важный поворот в переговорах: на что больше не согласен Киев

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, переговоры остаются сложными, однако приезд в Киев американской делегации во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стал позитивным сигналом. Зеленский отметил, что визит американских представителей помог разблокировать дипломатический процесс.

При этом президент указал на существенные изменения в обсуждаемой повестке. В частности, речь идет о прежних договоренностях по нейтралитету Украины и формату "3+2", которые связывали с переговорами в Анкоридже.

"На мой взгляд, то, что есть, и то, что произошло в отношении нейтралитета Украины, в отношении анкориджских договоренностей "3+2", я думаю, что от всего этого переговорный процесс отошел", — заявил Зеленский.

Он также отметил роль американской стороны в изменении динамики переговоров. Однако главным фактором президент назвал ситуацию на поле боя.

По словам Зеленского, украинские военные сохраняют достаточно сильные позиции, чтобы Киев мог не соглашаться на условия, которые считает неприемлемыми. Президент подчеркнул, что Россия предлагает "абсолютно бескомпромиссные компромиссы", на которые Украина не согласится.

Таким образом, Киев сигнализирует о готовности продолжать переговоры, но одновременно отказывается рассматривать дипломатический процесс как путь к односторонним уступкам. Зеленский дал понять, что дальнейшая позиция Украины будет зависеть не только от действий партнеров, но и от ситуации непосредственно на фронте.

При этом президент положительно оценил возобновление американско-украинских контактов. По его словам, сам факт возвращения представителей Вашингтона к активному диалогу с Киевом уже является шагом вперед.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21037
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