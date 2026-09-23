Зеленский раскрыл предложение Трампу: кого пришло время подключить к переговорам по войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил привлечь к переговорам о прекращении войны российского вторжения лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом Зеленский сообщил в своих социальных сетях.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, он обсудил с Трампом возможность расширить круг участников дипломатического процесса и использовать влияние Пекина на Москву.

"Я очень откровенно сказал президенту Трампу, что мы считаем: если он также привлечёт президента Си – у него есть влияние на Путина", — заявил Зеленский.

Украинский президент связал эту инициативу с предстоящей встречей Трампа и Си Цзиньпина. По словам Зеленского, американский лидер должен провести переговоры с главой Китая уже на следующий день.

Таким образом, Киев предлагает рассматривать Китай не только как государство, заинтересованное в собственных дипломатических инициативах, но и как возможный канал влияния на российское руководство.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для реального прекращения войны дипломатические усилия должны быть постоянными и максимально интенсивными. По его словам, если речь идет не просто о заявлениях о стремлении к миру, а о фактическом завершении боевых действий, все стороны должны работать над этим "круглосуточно".

"Если мы хотим положить конец этой войне не только на словах, то все мы должны работать над этим круглосуточно – ради людей", — написал президент Украины.

Предложение Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся попыток найти дипломатический путь к прекращению войны. В Киеве при этом рассчитывают, что влияние ключевых международных игроков может быть использовано для давления на Россию и продвижения переговорного процесса.

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