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Зеленский раскрыл, что США предложили Путину: какие уступки Украина считает недопустимыми

Вашингтон передал Москве наработки по завершению войны, но Киев настаивает на собственных «красных линиях»

26 октября 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину документ с американскими предложениями по завершению войны против Украины. О содержании наработок Вашингтона рассказал Владимир Зеленский в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур.

Зеленский раскрыл, что США предложили Путину: какие уступки Украина считает недопустимыми

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам украинского президента, документ включает различные варианты урегулирования, однако Киев считает принципиальными вопросы суверенитета и обороноспособности страны.

"Мы не можем говорить о нейтральности нашего государства и ограничении украинской армии", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства не стал раскрывать, содержатся ли в документе конкретные "красные линии" Украины. Он объяснил это договоренностями с американской стороной. При этом президент напомнил: условия безопасности Украины не могут определяться исключительно Москвой.

Отдельно Зеленский остановился на территориальном вопросе, который, по его словам, американская сторона регулярно поднимает в ходе обсуждений. Киев не намерен обменивать принципиальные позиции на другие условия, но готов вести переговоры.

"Вопрос территорий – это "красная линия", которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров", — заявил президент.

Остальные вопросы, включая гарантии безопасности, могут рассматриваться техническими группами. Если обсуждение затрагивает перспективы членства Украины в НАТО, необходимо также определить, кто готов взять на себя конкретные обязательства по защите страны.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на гарантии со стороны США и европейских государств.

Президент также подчеркнул, что переданный Путину документ нельзя считать готовым мирным планом, который Россия должна лишь утвердить. Речь идет о предложениях для обсуждения, причем решения должны принимать все стороны, а не только Москва.

Таким образом, главным предметом будущих переговоров остаются не только условия прекращения боевых действий, но и гарантии того, что Украина сохранит возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику и обеспечивать собственную оборону.

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