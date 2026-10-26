Зеленский раскрыл, чего Украина ждет от переговоров с Россией: что на кону

Украина постепенно продвигается к миру, однако главным испытанием станет готовность сторон перейти от дипломатических заявлений к конкретным договоренностям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур, выразив надежду на результативные переговоры с участием Украины, США и России в ноябре.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, предстоящая встреча должна стать шагом к переговорам на уровне лидеров. Именно такой формат Зеленский считает наиболее важным для решения ключевых вопросов завершения войны.

"Для нас самый важный результат – это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров", — подчеркнул президент.

Среди приоритетов украинская сторона называет прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и объектам на море, восстановление полноценного экспорта зерна, а также дальнейший обмен военнопленными. Отдельное внимание планируется уделить возможности энергетического и морского перемирия. По оценке Зеленского, подобные договоренности помогли бы стабилизировать работу украинской экономики.

При этом место проведения переговоров пока не согласовано окончательно. Среди возможных площадок рассматривается Абу-Даби, но стороны также изучают другие варианты на Ближнем Востоке и в Европе.

Зеленский рассказал, что вопрос трехстороннего формата обсуждался во время встречи украинской и американской делегаций в Осло. После этого представители США отправились в Санкт-Петербург, где обсуждали готовность Киева и Москвы к таким переговорам. По словам президента, американская сторона подтвердила возможность встречи в ноябре, а Владимир Путин, как утверждает Зеленский, также выразил готовность России участвовать в ней.

Украина, кроме того, рассчитывает на участие Европы в переговорном процессе. Киев считает, что европейские партнеры должны быть вовлечены в обсуждение дальнейших шагов по урегулированию войны.

"Мы продвигаемся вперед, это важно. Важно продвигаться вперед в дипломатии и по всем трекам. Дай Бог, у Украины все получится", — заявил Зеленский.

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