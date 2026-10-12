Украина не оставит без ответа постоянные террористические акты Российской Федерации против критической инфраструктуры , подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский. Кремль совершает ежедневные налеты на отечественные электростанции, магистральные сети и распределительные узлы, пытаясь превратить зимние холода в инструмент политического и военного давления. Этот целенаправленный энергетический геноцид напрямую усугубляет условия жизни миллионов украинских граждан.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство обладает эффективными механизмами сдерживания агрессивных действий врага на земле и в небе. Параллельно с этим глава Кремля Владимир Путин пытается манипулировать международным сообществом, позиционируя работу российских нефтеперерабатывающих заводов как безальтернативный инструмент для компенсации глобального дефицита сырья, спровоцированного обострением ситуации на Ближнем Востоке и в стратегическом Ормузском проливе.

В Киеве рассчитывают на привлечение новых дипломатических рычагов со стороны Белого дома, чтобы повлиять на позицию Москвы.

"Мы надеемся, что Трамп сможет заставить Путина согласиться на энергетическое перемирие", — заявил Владимир Зеленский, очертив один из перспективных треков международных переговоров.

В то же время, реальные действия российского военного командования полностью противоречат любым декларациям о мирных намерениях или остановке огня. Глава государства подчеркнул, что на нынешнем этапе агрессор совершенно не проявляет реальной воли к деэскалации или прекращению террора против украинского гражданского населения.

По словам руководителя страны, Россия не демонстрирует готовность к прекращению ударов по энергетическим объектам ни на словах, ни действиями. Владимир Зеленский резюмировал, что РФ уже атаковала ряд инфраструктурных объектов, совершенно проигнорировав предварительные публичные заявления о возможности введения так называемого энергетического перемирия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сенате США уже выступили против договоренностей Трампа с Путиным.