logo

BTC/USD

83450

ETH/USD

2550.4

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский предупредил об ответе на удары РФ по энергетике и надежде на помощь Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский предупредил об ответе на удары РФ по энергетике и надежде на помощь Трампа

Ответ за каждую электростанцию: Зеленский рассказал о сдерживании эскалации и нефтяных манипуляциях Путина

12 октября 2026, 11:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украина не оставит без ответа постоянные террористические акты Российской Федерации против критической инфраструктуры , подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский. Кремль совершает ежедневные налеты на отечественные электростанции, магистральные сети и распределительные узлы, пытаясь превратить зимние холода в инструмент политического и военного давления. Этот целенаправленный энергетический геноцид напрямую усугубляет условия жизни миллионов украинских граждан.

Зеленский предупредил об ответе на удары РФ по энергетике и надежде на помощь Трампа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство обладает эффективными механизмами сдерживания агрессивных действий врага на земле и в небе. Параллельно с этим глава Кремля Владимир Путин пытается манипулировать международным сообществом, позиционируя работу российских нефтеперерабатывающих заводов как безальтернативный инструмент для компенсации глобального дефицита сырья, спровоцированного обострением ситуации на Ближнем Востоке и в стратегическом Ормузском проливе.

В Киеве рассчитывают на привлечение новых дипломатических рычагов со стороны Белого дома, чтобы повлиять на позицию Москвы.

"Мы надеемся, что Трамп сможет заставить Путина согласиться на энергетическое перемирие", — заявил Владимир Зеленский, очертив один из перспективных треков международных переговоров.

В то же время, реальные действия российского военного командования полностью противоречат любым декларациям о мирных намерениях или остановке огня. Глава государства подчеркнул, что на нынешнем этапе агрессор совершенно не проявляет реальной воли к деэскалации или прекращению террора против украинского гражданского населения.

По словам руководителя страны, Россия не демонстрирует готовность к прекращению ударов по энергетическим объектам ни на словах, ни действиями. Владимир Зеленский резюмировал, что РФ уже атаковала ряд инфраструктурных объектов, совершенно проигнорировав предварительные публичные заявления о возможности введения так называемого энергетического перемирия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сенате США уже выступили против договоренностей Трампа с Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости