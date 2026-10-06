Зеленский предупредил о подготовке России к массированному удару: на какие шаги срочно идет Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении новых разведданных о подготовке России к возможному массированному удару. Об этом глава государства сообщил после селектора с правительством, военными и руководителями ключевых служб.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, украинская сторона уже готовит комплекс мер противодействия. Для значительной части поставленных задач определены конкретные сроки, а наиболее приоритетные мероприятия начали выполнять без промедления.

Отдельное внимание во время совещания уделили противовоздушной обороне. Министр обороны и командующий Воздушными силами доложили президенту о распределении средств защиты неба и создании рубежей прикрытия вокруг ключевых объектов.

Зеленский отметил, что Украина продолжает обеспечивать необходимым оснащением истребители F-16, а также наращивает запас средств перехвата и противоракет. Однако наиболее сложным вопросом остается противодействие баллистическим угрозам.

Как подчеркнул президент, возможности Украины в этой сфере во многом зависят от поставок со стороны международных партнеров. По его словам, переговоры с союзниками по вопросу противоракетной защиты проходят практически ежедневно.

На совещании также обсудили последствия российских атак по гражданской инфраструктуре. За последние сутки, заявил Зеленский, под удары попали несколько украинских медицинских учреждений, в частности в Краматорске и Кривом Роге.

Глава государства отметил работу экстренных служб и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, подчеркнув, что реагирование на подобные атаки организовано во всех регионах.

Конкретные сроки и масштабы возможного российского удара Зеленский не раскрыл. При этом заявление о новых разведданных указывает на то, что украинские службы уже готовятся к возможному усилению воздушных атак.

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