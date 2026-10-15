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Зеленский предупредил Францию о цене отказа от Украины: что Париж может потерять

Киев рассчитывает на взаимную выгоду в оборонной сфере, однако предстоящие выборы в Европе могут усилить позиции политических сил, выступающих против помощи Украине

15 октября 2026, 09:41
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Кравцев Сергей

Прекращение финансовой поддержки Украины может обернуться потерями и для самой Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, комментируя перспективы европейской помощи на фоне предстоящих политических изменений в странах ЕС.

Зеленский предупредил Францию о цене отказа от Украины: что Париж может потерять

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам украинского лидера, в течение ближайших 12 месяцев в ряде европейских государств состоятся выборы. Их результаты могут усилить позиции пророссийских политических сил, что создаст для Киева дополнительные трудности в отношениях с европейскими партнерами.

Отдельно журналисты спросили Зеленского об обещании лидера французской правой партии Марин Ле Пен прекратить финансирование Украины. В ответ президент подчеркнул, что отказ от сотрудничества с Киевом не обязательно будет выгоден Парижу.

Зеленский обратил внимание на значение украинского боевого опыта для французской оборонной промышленности. По его словам, знания и практические наработки, полученные Украиной в условиях полномасштабной войны, представляют интерес для французских компаний, работающих в сфере вооружений и военных технологий.

"Это взаимовыгодно", — подчеркнул глава государства.

Таким образом, Киев рассматривает поддержку Украины не только как вопрос безопасности и политической солидарности, но и как возможность для европейских оборонных предприятий получить ценный опыт современной войны. В условиях, когда страны Европы обсуждают укрепление собственных армий и оборонных возможностей, украинские разработки и практические знания могут стать важной частью такого сотрудничества.

В то же время перспективы дальнейшей помощи во многом будут зависеть от внутриполитической ситуации в европейских странах и того, какие силы получат влияние после предстоящих выборов.

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