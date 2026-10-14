Зеленский после массированной атаки: «Такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было»

В ночь на сегодня российские войска совершили очередной масштабный обстрел Украины, выпустив более 120 ударных беспилотников и 39 баллистических ракет. Под прицелом врага оказались критическая инфраструктура и энергетические узлы в Харькове, Киеве и Киевской области. Этот удар стал прямым вызовом для Белого дома, ведь целью агрессора стали именно те объекты, по которым действовал призыв американского лидера о прекращении огня.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский остро отреагировал на действия Кремля, назвав атаку абсолютно умышленной и показательной.

"Такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было", — подчеркнул Глава государства. По его мнению, Москва четко дала понять, что игнорирует позицию Вашингтона: Россия не считает заявления Президента Америки сильными.

Из-за вражеских попаданий по меньшей мере 600 тысяч граждан остались без электроснабжения, и масштабы отключений еще могут возрасти. Разрушения подверглись четырем объектам нефтегазовой отрасли, а также 26 элементам электроэнергетического комплекса страны. К большому сожалению, в результате атаки погибли и ранены.

Владимир Зеленский выразил глубокую признательность бойцам ГСЧС, ремонтным бригадам и всем украинским энергетикам, оперативно ликвидирующим последствия ударов. В то же время Президент призвал мировое сообщество к ответным бескомпромиссным шагам.

"Мы просим Америку и КАЖДОГО в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать и отреагировать жестко", — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что Кремль сознательно отверг шанс на деэскалацию и выбрал дальнейшую войну на уничтожение.

В связи с этим Украина ожидает решительных действий от руководства США. Президент призвал Дональда Трампа применить максимальное экономическое давление, используя недавно принятый и подписанный закон Линдси Грэма, предоставляющий для этого все юридические механизмы.

"У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора", — убежден Зеленский. Также он озвучил критическую потребность сил обороны: "Мы просим предоставить Украине дополнительные пакеты противоракет для "петриотов".

По словам Президента, ни одно государство не должно оставаться один на один со столь неадекватным и милитаризованным врагом. В конце своего обращения он поблагодарил всех партнеров за поддержку и напомнил союзникам об исторических принципах глобальной безопасности.

"Мир может прийти только благодаря силе, – резюмировал Глава государства, – и мы просим Америку вспомнить этот рейгановский принцип. Слава Украине!"

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью оккупанты жестоко ударили баллистикой по Киеву, есть попадания в жилые дома, из-за чего погибли люди.