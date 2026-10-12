Зеленский пошел на рискованный шаг: чем опасно для президента заявление о выборах

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы при условии 60-дневного перемирия может стать для президента как политической защитой, так и серьезным испытанием. Три модели искусственного интеллекта проанализировали шаг Зеленского и указали возможные риски.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, заявление президента может продемонстрировать, что он не держится за власть и готов передать решение украинцам. В то же время, Зеленский фактически перекладывает ответственность за возможность выборов на российского лидера Владимира Путина.

Однако главные затруднения начнутся, если ситуация изменится. Если перемирия не будет, политические оппоненты могут винить президента в затягивании избирательного процесса. Если же прекращение огня удастся достичь, придется решать вопросы безопасности, сроки голосования, участия военных и миллионов украинцев за рубежом.

ChatGPT также предостерегает от проведения выборов исключительно ради удовлетворения требований Дональда Трампа. По мнению чат-бота, голосование должно быть легитимным, а партнеры Украины должны добиваться реальных гарантий безопасности.

Gemini рассматривает заявление Зеленского, прежде всего, как дипломатический шаг, направленный на урегулирование споров с Западом, в частности с Дональдом Трампом.

Чат-бот считает, что президент таким образом ослабляет обвинения в нежелании передавать власть и вопросы его легитимности. Если Россия откажется от перемирия, ответственность за блокирование выборов будет связана именно с позицией страны-агрессоры.

В то же время внутри Украины заявление может повлечь за собой новые споры. Часть критиков способна воспринять ее как готовность уступать внешнему давлению. А политические дискуссии по выборам во время войны могут угрожать общественному единству.

По мнению Gemini, этот шаг помогает Украине защищаться от упреков в отказе от демократии, но не отменяет потребности в реальных гарантиях безопасности.

Grok также считает заявление Зеленского ответом на давление Трампа. По оценке чат-бота, президент показывает готовность к голосованию, но не соглашается проводить его под обстрелами или по указанию Вашингтона или Москвы.

В краткосрочной перспективе это может укрепить позиции Зеленского перед союзниками, в частности, европейскими партнерами. Президент демонстрирует готовность к демократическим процедурам и ставит безопасность людей выше политических амбиций.

Однако Grok предупреждает о двух сценариях. Если перемирие не будет, а давление на Киев продолжится, критика президента может усилиться. Если же прекращение огня произойдет, в Украине может начаться острая внутренняя политическая борьба, которая отразится на рейтинге Зеленского.

Все три чата соглашаются: заявление Зеленского может усилить его дипломатические позиции и ослабить обвинения в нежелании проводить выборы. В то же время, она создает новые риски — без перемирия заявление может стать поводом для новых обвинений, а при его достижении Зеленскому придется отвечать на сложные вопросы об условиях и сроках голосования.

Разница состоит в акцентах. ChatGPT больше всего сосредотачивается на практических проблемах организации голосования и его легитимности. Gemini подчеркивает отношения с Западом и угрозу общественному единству. Grok делает упор на политической тактике Зеленского и возможном падении рейтинга.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил о готовности не бить по НПЗ РФ, однако назвал одно требование.