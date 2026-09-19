Зеленский обратился к Трампу после нового санкционного шага США против России

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за подписание закона Линдси Грэма, предусматривающего расширение санкционного давления на Россию. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отдельно выразил благодарность сенаторам и членам Палаты представителей США, которые поддержали документ. По его словам, теперь важно обеспечить полноценное и максимально быстрое выполнение положений закона.

Украинский президент связал новый санкционный инструмент с необходимостью усиления давления на Россию ради прекращения войны. Он заявил, что именно мир должен стать главным результатом усилий государств, которые поддерживают Украину.

Отдельно Зеленский вспомнил Линдси Грэма, который выступал за дальнейшее усиление ограничений против Москвы. Президент Украины отметил, что американский сенатор во время визитов в Украину неоднократно говорил о необходимости сохранять давление на Россию, расширять санкции и одновременно искать путь к завершению войны.

"Лучшим почтением памяти Линдси Грэма станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Грэм, по его словам, верил в возможность США использовать свою силу для противодействия диктаторам и достижения политических результатов.

Подписание закона произошло на фоне дальнейших обсуждений американской политики в отношении России. Документ предоставляет Вашингтону дополнительные инструменты санкционного давления, в том числе возможность применения высоких тарифов к странам, которые продолжают закупать российские энергоносители.

Для Киева усиление американских ограничений остается частью международного давления на Москву. Ранее Зеленский уже призывал Вашингтон и Конгресс США ускорить принятие санкционных мер, связывая их с необходимостью добиться прекращения российской агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа появился новый рычаг против Кремля: что меняет закон Грэма.



