Зеленский обратился к Европе с тревожным предупреждением: к какому новому шагу готова Россия

Российская угроза для европейских стран не исчезнет даже в случае изменения ситуации на украинском фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября во время выступления на Берлинской конференции безопасности. По его словам, Москва уже сформировала отношение к объединенной Европе как к противнику, а масштабы российской военной инфраструктуры свидетельствуют о более широких стратегических намерениях Кремля.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как сообщает Telegram-канал главы государства, Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает мирную и единую Европу в качестве угрозы собственным интересам. По мнению украинского президента, рассчитывать на то, что эта позиция изменится в ближайшее время, не приходится.

"Мы видим, что Россия уже определилась. Она решила, что мирная и объединенная Европа – ее враг. И эта ситуация не исчезнет просто так через год", — заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что военные возможности России слишком масштабны, чтобы рассматривать их исключительно через призму полномасштабного вторжения в Украину. Это, по его оценке, должно заставить европейские государства серьезнее относиться к собственной безопасности и вопросам обороны.

В то же время Зеленский отметил положительную тенденцию: все больше стран начинают воспринимать Европу как самостоятельный источник безопасности. Однако потенциал европейского сотрудничества в этой сфере пока реализован далеко не полностью.

Отдельно украинский лидер подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в системе европейской безопасности. По его словам, трансатлантический союз остается критически важным фактором стабильности и сдерживания потенциальных угроз.

"Хорошо, что до сих пор есть шанс, что Америка останется частью альянса безопасности, столь важного для Европы", — отметил президент.

Говоря о положении Украины, Зеленский признал, что ситуация остается крайне сложной. При этом он заверил, что страна продолжит сопротивление и не откажется от своего европейского курса.

В завершение выступления президент обратился к европейским партнерам с вопросом о будущем самого континента: "Украина всегда будет сильной. И Украина всегда будет европейской. Но что будет здесь?"

Таким образом, Киев призывает Европу рассматривать российскую угрозу не как исключительно украинскую проблему, а как долгосрочный вызов безопасности всего континента.

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