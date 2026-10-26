Зеленский назвал три условия для остановки ударов по НПЗ России: что потребовал Киев от США

Украина предлагала несколько вариантов прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако ни один из них не был реализован. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур, объясняя, почему Силы обороны продолжают атаковать объекты российской нефтяной отрасли.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, Киев обсуждал с американской стороной возможность энергетического перемирия. Зеленский при этом усомнился, что украинские удары по НПЗ способны существенно повлиять на мировые цены на топливо. Он также отметил, что, согласно приведенным им данным, на Россию приходится около 2% мирового экспорта дизеля.

Первый предложенный сценарий предусматривал взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Если Россия прекратит атаки на украинскую энергосистему, Украина готова остановить удары по российским НПЗ.

Второй вариант касался использования спутниковой связи Starlink. Зеленский заявил, что Киев предлагал открыть соответствующие возможности над территорией России, чтобы Украина могла обнаруживать места размещения и запуска баллистических ракет и наносить по ним удары.

Третий сценарий предполагал предоставление Украине дополнительных ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot, если вопрос со Starlink решить невозможно.

"Если вы хотите, чтобы мы не били по дизелю, НПЗ, тогда пусть они не бьют по нашему электричеству. Это справедливо. Энергетическое перемирие", — заявил Зеленский.

По утверждению президента, Украина не получила ожидаемых результатов ни по одному из трех направлений. Более того, он сообщил об отмене части американских санкций против России и снижении скорости Starlink.

Зеленский объяснил продолжение ударов необходимостью защищать страну от российских атак. При этом предложенные им сценарии показывают, что Киев связывает возможный отказ от ударов по российской нефтяной инфраструктуре с конкретными действиями Москвы и Вашингтона.

Остается открытым вопрос, смогут ли стороны вернуться к обсуждению энергетического перемирия и появятся ли условия для взаимного прекращения атак на критическую инфраструктуру.

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