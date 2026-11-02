Зеленский назвал новое условие отказа от ударов по российским НПЗ: Киев готов остановиться

Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но только при условии, что Россия прекратит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, он неоднократно обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации. Вашингтон призывал Киев отказаться от ударов по российским НПЗ. Однако Украина не намерена прекращать ответные действия, пока российская армия продолжает разрушать украинские энергетические объекты.

Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет не только об электроэнергетике, но и о газовой отрасли, нефтеперерабатывающих предприятиях и другой критической инфраструктуре. Если Москва остановит такие атаки, Киев готов пойти на аналогичный шаг.

Есть и другой вариант, предложенный украинским президентом: США могут обеспечить Украину ракетами для систем Patriot. Причем Киев готов не просто просить о военной помощи, а заплатить за необходимые боеприпасы.

"Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц", – пояснил Владимир Зеленский.

Он уточнил, что прекращение ударов возможно только на тот период, в течение которого Украина будет обеспечена ракетами.

Ранее Киев на протяжении двух недель воздерживался от атак на российские НПЗ по просьбе американской администрации. Однако Россия продолжала наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре.

После этого ВСУ возобновили операции. По приведенным данным, за три дня были поражены Кстовский, Новокуйбышевский НПЗ и предприятие "Башнефть-Новойл". Их совокупная годовая мощность составляет около 33 млн тонн нефти, а удары, как сообщается, вывели из строя примерно 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

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