Зеленский может не поехать в Брюссель: действительно ли планы США сорвали подготовку важной встречи

Запланированная на 27-28 октября поездка Владимира Зеленского в Брюссель остается под вопросом. Советник президента Дмитрий Литвин заявил журналистам, что украинская сторона пока не может подтвердить визит из-за изменений в планах США.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны", — сообщил Литвин.

Еще 25 октября Зеленский в интервью говорил, что в Брюсселе намерен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также представителями Европейского союза и Соединенных Штатов. Предполагалось, что переговоры пройдут в ближайшие дни, однако теперь график поездки требует уточнения.

В Еврокомиссии, отвечая на запрос "ЕП", сообщили, что не располагают дополнительной информацией о возможном визите украинского президента. Там подчеркнули, что продолжают участвовать в переговорах и совместной работе с союзниками и партнерами ради достижения справедливого и устойчивого мира для Украины.

Представитель НАТО, в свою очередь, пообещал прокомментировать ситуацию, если появится дополнительная информация.

Пока неизвестно, означает ли изменение американских планов перенос всей поездки или лишь корректировку отдельных встреч. Также не сообщается, какие именно обстоятельства повлияли на график США и как это может отразиться на переговорах с украинской делегацией.

Возможная встреча в Брюсселе рассматривалась как площадка для контактов Киева с ключевыми западными партнерами. Однако до официального подтверждения даты и состава участников говорить об отмене визита преждевременно. Главный вопрос теперь – удастся ли согласовать графики сторон и провести переговоры в запланированные сроки.

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