Зеленский бросил Путину новый вызов: где президент Украины предложил встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести личную встречу в Турции. Украинский лидер рассчитывает на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в организации подобных переговоров. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN Türk.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, нынешний переговорный процесс нуждается в переходе на уровень непосредственного диалога между лидерами Украины и России. Есть ведь вопросы, какие делегации и технические группы не могут окончательно решить самостоятельно.

Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным именно как с человеком, который принимает ключевые решения по поводу российской агрессии против Украины.

"Именно поэтому я хочу встретиться с ним как с человеком, принимающим решение", – пояснил президент.

Отдельно украинский лидер выразил надежду на посредничество Анкары. Турция уже неоднократно приобщалась к дипломатическим усилиям по прекращению войны и выступала площадкой для контактов между украинской и российской сторонами.

В то же время, конкретной даты возможной встречи и согласия Кремля на такую инициативу пока нет.

Предложение Зеленского прозвучало на фоне обсуждений возможных переговоров с участием Дональда Трампа и перспектив прекращения боевых действий. Однако, готов ли Путин лично сесть за стол переговоров с президентом Украины, остается открытым вопросом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина может получить 500 ракет для Patriot, но есть один тревожный нюанс: Зеленский обратился в США.



