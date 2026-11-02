Зеленский бросил Путину новый вызов: где президент Украины предложил встретиться

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести личную встречу в Турции. Украинский лидер рассчитывает на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в организации подобных переговоров. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN Türk.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам главы государства, нынешний переговорный процесс нуждается в переходе на уровень непосредственного диалога между лидерами Украины и России. Есть ведь вопросы, какие делегации и технические группы не могут окончательно решить самостоятельно.
Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным именно как с человеком, который принимает ключевые решения по поводу российской агрессии против Украины.
Отдельно украинский лидер выразил надежду на посредничество Анкары. Турция уже неоднократно приобщалась к дипломатическим усилиям по прекращению войны и выступала площадкой для контактов между украинской и российской сторонами.
В то же время, конкретной даты возможной встречи и согласия Кремля на такую инициативу пока нет.
Предложение Зеленского прозвучало на фоне обсуждений возможных переговоров с участием Дональда Трампа и перспектив прекращения боевых действий. Однако, готов ли Путин лично сесть за стол переговоров с президентом Украины, остается открытым вопросом.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина может получить 500 ракет для Patriot, но есть один тревожный нюанс: Зеленский обратился в США.