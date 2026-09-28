Зеленский боится за свою жизнь: что на самом деле угрожает президенту после войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны и президентства хочет оставаться в Украине, спокойно ходить по улицам и не бояться за свою жизнь. Искусственный интеллект проанализировал, что именно может представлять для Зеленского опасность после войны. Отметим, что ИИ только смоделировал возможные угрозы и риски.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, слова Зеленского свидетельствуют о страхе перед личной безопасностью после завершения войны. Речь идет не только о политической критике, но и о возможности физической угрозы.

Первым риском бот называет Россию. Даже после прекращения боевых действий, по его оценке, автоматически не исчезнут угрозы диверсий, терактов и покушений. Второй фактор – внутреннее напряжение.

После войны общество потребует ответов о продолжительности боевых действий, принятых решениях, потерях и коррупционных историях. Именно поэтому ChatGPT считает самой большой опасностью возможное столкновение Зеленского с накопившимися за годы войны образами, ненавистью и политическими конфликтами. В то же время бот отмечает: невозможно утверждать, что такое напряжение обязательно перерастет в физическую угрозу.

Чат-бот Gemini смотрит на ситуацию из-за послевоенных проблем. Среди главных факторов бот называет большое количество оружия на руках, сломанные войной судьбы людей, ПТСР в демобилизованных и высокий уровень внутреннего напряжения.

К этому могут присоединиться политические скандалы, экономические проблемы и разочарование части общества. По оценке модели ИИ это способно создать почву для радикализации.

В такой ситуации власти могут стать главной мишенью общественного гнева. Люди потребуют ответов, почему жизнь стала дорогой, почему погибли близкие и почему реальность после войны отличается от ожиданий.

Отдельно Gemini говорит об угрозе со стороны спецслужб соседнего государства. Формальное прекращение огня, по мнению бота, не означает автоматического прекращения попыток дестабилизации Украины.

Чат-бот Grok также выделяет Россию как главную внешнюю опасность. Модель ИИ напоминает о покушениях на Зеленского во время войны и предполагает, что даже после перемирия Кремль может не отказаться от мести.

Второй блок рисков – внутренний. Усталость от войны, коррупционные скандалы, мобилизация и потери могут усугублять общественную злость. Если условия мира будут восприниматься как измена, часть радикально настроенных или разочарованных людей может увидеть в Зеленском виновника.

Grok также отдельно упоминает ветеранов, которые по возвращении с фронта могут иметь собственное видение ответственности за результаты войны.

В заключении все три чата сходятся на двух главных факторах: внешняя угроза со стороны России и внутреннее напряжение после войны. Различаются акценты. ChatGPT больше говорит о политических конфликтах и накопленной ненависти, Gemini — об оружии, психологических последствиях войны и радикализации, а Grok — о возможной реакции радикалов и ветеранов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на кого, по словам эксперта Игоря Рейтеровича, Зеленский пытается "перебросить" ответственность.



