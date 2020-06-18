Зеленский рассказал, кем видит Украину в Евросоюзе

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что партнерство Украины со странами, которые находятся в восточной части земного полушария, не должно ограничивать амбиции для вступления в Евросоюз. Об этом президент написал у себя в Twitter.

Зеленский отметил, что не готов довольствоваться взаимоотношениями с Западом на рынке торговли, политической арене, экономической поддержки, а только полноценным членством с Евросоюзом.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - указано в сообщении.

Східне партнерство не має обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з #ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі "чотирьох свобод", а хтось, як #Україна, вимагає повноправного членства в ЄС #EasternPartnership pic.twitter.com/zaRYQbcA4M — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2020

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина готовится к совместному саммиту с Евросоюзом, который состоится 1 октября.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должен предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было заключено", - рассказали в Офисе президента.



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