Зеленский признался, о чем говорил с Порошенко после выборов

Владимир Зеленский сознался, что не раз встречался с Петром Порошенко после выборов президента Украины. О чем говорили два руководителя государства - бывший и нынешний - Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".

Петр Порошенко предложил встретиться сразу же после выборов, говорит Зеленский.

"Я в этом не видел никакого смысла. Считаю, что все, что говорил Петр Порошенко до этого, - это неправда. Я уверен, что он опытный политик и опытный манипулятор. Я ему поэтому не верю", - говорит президент.

При этом президент уверен, что именно Прошенко заказывал перед выборами всевозможные информационные атаки против него.

"Эти ботофермы. Они меня только оскорбляли, говорили, что я наркоман или еще что-то там. Я прошел этот путь лжи, и сделал свои выводы о нем, как о президенте. Я ему не доверяю, он не мой президент", - рассказал Зеленский.

И все же встреча Порошенко и Зеленского состоялась. В частности, предшественник предложил нынешнему президенту некую "помощь" на международной арене. Какую именно Зеленский уточнять не стал.

"Он несколько раз предлагал мне встретиться. Прям это было столько раз, что он сам пришел и я ему ответил: окей, да", - комментирует все Зеленский. Эта встреча, говорит, была дипломатической.

Зеленский уверен, что главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом до сих пор.

"Он и дальше будет так считать. Даже через 10 лет. Что он единственный что-то сделал для Украины, остальные - никто", - объяснил президент.

Глава государства уверяет, что договариваться о чем-либо со своим предшественником он не собирается.

"Договариваться с ним нельзя. Так говорят и его бывшие друзья, и его бывшие враги, и первые президенты. Говорят, что нет смысла", - подытожил Зеленский.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Петру Порошенко представители Офиса генпрокурора зачитали подозрение и будут просить в суде о его аресте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!