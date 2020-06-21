Зеленский пообещал повышение зарплат медикам

Повышению заработных плат украинским медицинским работникам — быть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В своем поздравлении в день профессионального праздника медработников глава государства отметил, что расходы на медицину увеличатся на 8 млрд гривень. Медицинская реформа, которая вела к сокращению как больниц, так и тысяч медработников будет изменена.

"Кроме 6,5 млрд грн для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 млрд. А значит – все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", - отметил Зеленский в своем обращении к украинским медработникам.

Как сообщал портал "Комментарии", медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. День медика отмечали еще во времена СССР. Продолжают праздновать этот день в Украине, Беларуси, России и Казахстане традиционно в третье воскресенье июня.

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