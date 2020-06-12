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Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у жены

У президента Украины Владимира Зеленского тест на коронавирус показал отрицательный результат

12 июня 2020, 23:41
Автор:

Антон Корнилов
Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у жены

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы после обнаружения коронавируса Covid-19 у его жены Елены Зеленской. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в официальном Telegram-канале.

По Конституции президент Украины не может делегировать свои полномочия кому-либо, а состояние здоровье Владимира Александровича не мешает ему продолжать выполнение своих служебных обязанностей. Главе государства провели тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. При этом период инкубации составляет две недели, поэтому отрицательный тест еще не гарантирует безопасности Зеленского.

В Конституции Украины не предусмотрены случаи пандемии и вынужденной самоизоляции и карантина, поэтому правительству пришлось принять особый режим работы президента, который соответствует не только санитарным и эпидемиологическим нормам, но и действующему законодательству государства.

Теперь президенту придется ежедневно проходить тестирование и медицинские осмотры, ограничить круг общения и перевести совещания в онлайн.

Как сообщал портал "Комментарии", у жены Зеленского обнаружили коронавирус.


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Источник: https://t.me/OP_UA/2185
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