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Зеленский ответил на петицию против обязательных прививок для населения

Петицию о запрете обязательной вакцинации и прививок подписали 25 тысяч человек

сегодня, 18:59
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский ответил на петицию против обязательных прививок для населения

Глава государства Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой украинцы призвали защитить их права на здоровье и не допускать обязательной вакцинации населения. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, Зеленский указал противникам вакцинирования, что закон предусматривает ответственность граждан не только за свое здоровье, но и обязует не вредить организму других людей. При этом прививки обязательны при поступлении на работу в ряду профессий, а также в случае возникновения угрозы массового инфицирования.

"В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса СОVID-19, предотвращения распространения которого в настоящее время остается главным приоритетом для всего мира", - указано в сообщении.

Украинский гарант подчеркнул, что в нашей стране действую обновленные медицинские стандарты, а алгоритмы действий для работы с пациентами адаптированы под современные разработки Минздрава.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека", - заключил Зеоенский, добавив, что запрет на вакцинация не может быть полностью одобрен, но поручит Кабмину провести в этом вопросе дополнительные системные меры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине создана петиция против заговора основателя компании "Майкрософт" Билла Гейтса, который через вакцинацию хочет чипировать население и сократить его до миллиарда человек. 



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/96042
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