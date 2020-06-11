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Зеленский объяснил, почему больше не общается с Богданом

Изначально Владимир Зеленский пророчил экс-руководителю Офиса президента Андрею Богдану место генерального прокурора Украины

сегодня, 10:18 comments735
Автор:

Виолетта Комаровская
Зеленский объяснил, почему больше не общается с Богданом

Владимир Зеленский признался, что больше не общается с Андреем Богданом. Бывшего руководителя Офиса президента власть испортила и сделала конфликтным, рассказал глава государства журналистам "Украинской правды". 

Андрею Богдану Зеленский пророчил неплохую политическую карьеру в Украине. Он даже хотел в какой-то момент сделать его генеральным прокурором. Но все планы разрушил сам Богдан, говорит Зеленский.

"Для него и его личности, мне кажется, власть абсолютно не полезна. Она слишком его меняет. Он обладает профессиональными качествами, но сам этого, к сожалению, не видел. С властью еще справиться нужно и при этом как человек не поменяться, остаться человеком", - объяснил Зеленский.

Утверждает, что, получив власть, Богдан стал иначе общаться и с членами президентской команды, и с людьми в целом. 

"Не нужно показывать свою власть там, где этого делать не стоит. Иногда важно включить дипломатию. Ведь он в государстве был, можно сказать, вторым человеком. Ну я так считаю. Но показывать это всем подряд не нужно. Конфликты внутри моей команды, демонстрация власти - мне все это не нужно. Я не люблю все это", - говорит президент. 

Именно поэтому Зеленский и решил несколько месяцев назад уволить Андрея Богдана с Офиса президента. Вместо него администрацию возглавил Андрей Ермак.

С самим Богданом, признался Зеленский, он больше не общается. 

"Андрюха не видел, как власть его съедает. Все закончилось бы плохо. Поэтому я принял такое решение. Я думаю, что, на самом деле, я спас его от власти. Не уверен, правда, что он сейчас считает точно так же. Но это его личное дело уже", - добавил Зеленский. 

Также Зеленский объяснил, о чем пытался договориться с ним его предшественник - пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/11/7255137/
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