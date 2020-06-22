Зеленский не поехал бы к Путину, даже если бы его пригласили

Украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад Победы, даже если бы получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, на вопрос журналиста был ли Зеленский приглашен на парад Победы в Кремль и собирался ли посетить такое знаковое событие в честь празднования 9 мая странами-союзницами в Великой Отечественной войне, украинский гарант ответил в обоих случаях отрицательно.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - указал Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обозначил, что парад Победы 9 мая, который, к слову, был перенесен из-за пандемии коронавируса, будет ожидать гостей в лице руководителей стран СНГ, а Украина это содружество покинула.

"Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ, – пояснил Песков. - Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип".







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