Вся проблема в Трампе: Зеленский обратился с важной просьбой к сенаторам США

Владимир Зеленский обратился к двухпартийной группе сенаторов США с просьбой повлиять на администрацию Дональда Трампа и добиться восстановления полноценного обмена разведывательными данными и поставок вооружения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на стенограмму онлайн-встречи украинского президента с американскими законодателями.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, Зеленский заявил, что Украина продолжает сталкиваться с ограничениями в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, несмотря на заявления Белого дома. По его словам, Киев не получил четких объяснений происходящего.

Президент также сообщил, что в течение предыдущей недели Украина трижды не получала американских предупреждений о российских баллистических ударах. Он предположил, что это может свидетельствовать об ограничении обмена разведывательной информацией, что осложняет защиту от российских беспилотников.

Отдельная проблема – нехватка вооружения для противовоздушной обороны. По словам Зеленского, министр обороны США Пит Хегсет пока не разрешил поставку перехватчиков для Patriot и ракет AIM-9X для комплексов NASAMS, хотя страны НАТО уже оплатили их.

"У нас почти не осталось перехватчиков для Patriot от американских партнеров", — заявил украинский лидер, призвав Вашингтон объяснить причины задержек.

Зеленский также рассказал о предложении, озвученном американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру: Украина готова на 30 дней приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставку перехватчиков Patriot. По его словам, США не продемонстрировали готовности обсуждать эту инициативу.

Сенаторы Том Тиллис и Ричард Блюменталь после встречи подтвердили приверженность поддержке Украины. Блюменталь подчеркнул, что политика уступок Владимиру Путину не принесет результата.

По информации Axios, Зеленский также рассчитывает на возможную встречу с представителями США в Осло. После переговоров американские спецпосланники могут направиться в Москву. Официального подтверждения дальнейшего маршрута пока нет.

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