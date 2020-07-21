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Встреча Зеленского и Путина в Крыму: в МЗС назвали условие

В МЗС не верят в то, что Владимир Путин выполнит условие Украины для встречи с Владимиром Зеленским в Крыму

сегодня, 11:59 comments941
Автор:

Виолетта Комаровская
Встреча Зеленского и Путина в Крыму: в МЗС назвали условие

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Встреча двух президентов - Владимира Зеленского и Владмира Путина - в Крыму, куда отправился глава российского государства, сейчас невозможна. Она может произойти только в том случае, если над аннексированным полуостровом снова поднимут украинский флаг. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Во время брифинга главу МИД попросили прокомментировать слухи о том, что в ближайшее время могут состояться переговоры Зеленского и Путина на админгранице с оккупированным Крымом. Кулеба уверяет, что ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Подобная встреча может состояться лишь тогда, когда Россия покинет полуостров, и оккупация закончится. 

"Встреча президентов Путина и Зеленского в Крыму, действительно, возможна - когда состоится церемония снятия российского флага, а на его место поднимут украинский. И эта церемония будет посвящена восстановлению суверенитета Украины над аннексированным Крымом", - ответил на вопрос журналистов Кулеба. 

Однако в МЗС не верят, что Россия собирается в ближайшее время пойти на подобный шаг.

"Мне пока, к сожалению, ничего о подобной церемонии не известно. Напротив, Путин отправился в Крым совсем с другой целью. Он закладывает новые корабли для Черноморского флота, чтобы продемонстрировать усиление военного присутствия России в Крыму", - говорит глава украинского МИД. 

"В данных условиях немыслима ни встреча в Крыму, ни на административной границе. Вообще странно, что кто-то разгоняет подобные вещи", - добавил Кулеба.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, собирается ли президент Украины Владимир Зеленский возобновить подачу воды в оккупированный Крым. 


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