Встреча Зеленского и Путина в Крыму: в МЗС назвали условие

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Встреча двух президентов - Владимира Зеленского и Владмира Путина - в Крыму, куда отправился глава российского государства, сейчас невозможна. Она может произойти только в том случае, если над аннексированным полуостровом снова поднимут украинский флаг. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время брифинга главу МИД попросили прокомментировать слухи о том, что в ближайшее время могут состояться переговоры Зеленского и Путина на админгранице с оккупированным Крымом. Кулеба уверяет, что ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Подобная встреча может состояться лишь тогда, когда Россия покинет полуостров, и оккупация закончится.

"Встреча президентов Путина и Зеленского в Крыму, действительно, возможна - когда состоится церемония снятия российского флага, а на его место поднимут украинский. И эта церемония будет посвящена восстановлению суверенитета Украины над аннексированным Крымом", - ответил на вопрос журналистов Кулеба.

Однако в МЗС не верят, что Россия собирается в ближайшее время пойти на подобный шаг.

"Мне пока, к сожалению, ничего о подобной церемонии не известно. Напротив, Путин отправился в Крым совсем с другой целью. Он закладывает новые корабли для Черноморского флота, чтобы продемонстрировать усиление военного присутствия России в Крыму", - говорит глава украинского МИД.

"В данных условиях немыслима ни встреча в Крыму, ни на административной границе. Вообще странно, что кто-то разгоняет подобные вещи", - добавил Кулеба.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, собирается ли президент Украины Владимир Зеленский возобновить подачу воды в оккупированный Крым.

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