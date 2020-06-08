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Владимир Зеленский обеспечит обязанностями первую леди

Владимир Зеленский считает, что первая леди должна иметь свою собственную сферу ответсвенности

сегодня, 18:22
Автор:

Зинченко Павел
Владимир Зеленский обеспечит обязанностями первую леди

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его взаимоотношения с супругой стали значительно крепче за время его пребывания на этой должности. При этом он посетовал, что часто людям не хватает элементарной вежливости и они бывают несправедливо грубы с Еленой. Именно поєтому он намерен представить закон, который будет регулировать институт первой леди. Об этом глава государства сообщил изданию "Украинская правда" во время своего пребывания в Хмельницкой области.

Говоря о конкретных случаях неэтичного поведения в отношении своей супруги, Владимир Зеленский упомянул об истории с врачом, который повел себя грубо в отношении первой леди. Президент рассказал, что его супруга писала письма поддержки врачам, которые заболели коронавирусом. Один из них отреагировал довольно грубо. Некий человек задал вопрос: "Что это за письма? Где мои 300 процентов?". Под этим числом имелась ввиду надбавка врачам, которые лечат больных коронавирусом. Тем не менее, по словам президента, этот человек не мог их получить, поскольку заразился Covid-19, не занимаясь лечением пациентов.

Президент подчеркнул, что первая леди не может назначать и регулировать зарплаты и поэтому подобных вопросов к ней быть не должно. Именно поэтому, по мнению президента, и должен существовать закон, который бы регулировал полномочия и деятельность первой леди, чтобы в будущем подобных вопросов к ней не возникало. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что первая леди непременно должна иметь обязаности.

Как сообщало издание "Комментарии", первая леди неожиданно призналась в любви, но не Владимиру Зеленскому.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3041494-de-moi300-vidsotkiv-zelenskij-rozpoviv-pro-obrazlivij-list-druzini.html
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