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В эти дни нужно быть особенно осторожными: о чем предупредил Зеленский

После баллистической атаки на Киев президент Украины обсудил с Макроном дополнительные средства противовоздушной обороны и усиление давления на Кремль

10 октября 2026, 16:56
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Кравцев Сергей

Украина сохраняет повышенную готовность к новым российским ракетным ударам и добивается от международных партнеров дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся во время баллистической атаки на Киев.

В эти дни нужно быть особенно осторожными: о чем предупредил Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский поблагодарил французского лидера за поддержку и подчеркнул, что потребность Украины в новых пакетах ПВО остается очевидной. По его словам, украинская сторона взаимодействует с партнерами, чтобы добиться необходимых решений на фоне сохраняющейся угрозы.

"На днях сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", — отметил президент.

При этом он призвал союзников не откладывать меры по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Отдельное внимание во время переговоров лидеры уделили необходимости усилить давление на Россию. Зеленский подчеркнул, что ответ на российскую агрессию должен включать совместные и решительные действия международных партнеров.

Еще одной темой разговора стало ослабление санкционных ограничений в отношении российских нефтепродуктов. Украинский президент отметил, что Москва не должна получать дополнительные возможности для затягивания войны за счет доходов от экспорта энергоресурсов.

По его словам, важно добиться ситуации, при которой Россия будет ощущать последствия продолжения боевых действий, а не рассчитывать на восстановление экономических возможностей.

Зеленский сообщил, что стороны продолжают координировать свои действия и готовят дальнейшие встречи. На фоне угрозы новых атак ключевым вопросом для Киева остается своевременное получение средств ПВО, способных защитить города и критическую инфраструктуру.

Украина рассчитывает, что партнеры перейдут от заявлений о поддержке к конкретным решениям, необходимым для укрепления обороны страны.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21310
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