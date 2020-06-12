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У жены Зеленского обнаружили COVID-19

Коронавирус у первой леди Елены Зеленской протекает бессимптомно

сегодня, 14:11
Автор:

Виолетта Комаровская
У жены Зеленского обнаружили COVID-19

Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Нынче супруга президента Владимира Зеленского получила положительный результат теста на COVID-19. Это подтвердили в Офисе президента. 

Симптомов коронавируса у первой леди нет, поэтому в больницу ее забирать не стали. Зеленская будет лечиться дома, но пока будет находится в самоизоляции отдельно от других членов семьи, сообщили в Офисе президента. 

Тесты на коронавирус сделали также самому Владимиру Зеленскому и детям президента. У них результаты отрицательные. 

Где именно супруга президента подхватила COVID-19 неизвестно. Но это должны выяснить эксперты.

"И во время рабочих встреч и в быту первая леди соблюдала правила карантина. Также придерживалась рекомендаций Минздрава. В соответствии с протоколом безопасности, она регулярно проходила тесты на коронавирус. Предыдущий ей сделали в начале июня и результат был негативным", - сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

Все, кто в последнее время контактировал с Еленой Зеленской, уже проинформированы о потенциальной угрозе заражении. Их попросили оставаться в самоизоляции и по возможности также пройти тестирование. 

Ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что сам хотел заразиться коронавирусом. Таким образом президент хотел пройти весь путь пациента с COVID-19 самостоятельно и показать украинцам, что все "не так уж страшно". Президент предложил своей команде, чтобы его специально заразили коронавирусом, но затем от этой идеи решили отказаться. 

Напомним, что в Украине сейчас фиксируют всплеск коронавируса. Второй день подряд добавляется почти 700 новых случаев COVID-19. 



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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]_UA
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