У Зеленского назвали главное условие для переговоров с Россией

Украина не собирается идти на компромиссы по мирному урегулированию войны. Единственный базовый "переговорный фундамент" – это формула мира украинского президента. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", которые дают России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой" Минск -3" лишь продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших Россию и ее намерение "убить" международное право…"— заявил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией. В ближайшие месяцы на нашу страну могут усилить давление на то, чтобы она начала переговоры о мире со страной-агрессором РФ. Он утверждает, что упомянутое давление может усилиться уже в ближайшее время.

Еще Владимир Зеленский отмечает, что теперь приоритет номер один – это дать миру понимать, что окончание войны, которая предполагает, что часть территорий Украины оставят оккупированной, будет использована как прелюдия к еще большим насилиям.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле ответили, какие украинские области собираются оккупировать. Россия уже не отрицает, что хочет оккупировать украинские регионы. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, потому что "так написано в конституции России". Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.