У России вскоре может появиться козырь, который изменит ситуацию на поле боя: заявление Зеленского

Россия вскоре может получить доступ к новым спутниковым технологиям, которые способны повлиять на характер войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что некоторые государства, по данным Украины, могут передать Москве соответствующие возможности уже в конце этого года или в начале следующего.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", — заявил Зеленский журналистам.

Президент не уточнил, о каких именно технологиях идет речь и какие страны могут передать их России. Однако он связал этот вопрос с использованием спутниковой связи в войне и заявил, что Украина должна иметь возможность применять такие технологии, в частности, для нанесения ударов по территории РФ.

На этом фоне Киев рассматривает возможность создания собственной спутниковой системы. По словам Зеленского, Украина уже имеет определенные наработки и работает над системой, которая должна быть похожей на Starlink.

"Есть наработки. Мы работаем над похожим на Starlink", — сказал президент, не раскрывая технических характеристик проекта.

Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за уже предоставленные технологии спутниковой связи, однако Киев ранее направлял сигналы о необходимости расширения соответствующей программы.

Отдельно президент заявил, что Россия продолжает получать важную поддержку со стороны Китая.

Таким образом, спутниковая связь становится не только вопросом коммуникаций, но и частью технологического противостояния. Если Москва действительно получит новые возможности в этой сфере, Киеву придется искать собственные решения, чтобы не допустить изменения технологического баланса на поле боя.

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