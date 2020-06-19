Турецкая газета выдала певицу Брежневу за жену президента Зеленского (ФОТО)

Вера Брежнева и Владимир Зеленский

Одно из крупнейших турецкий изданий Hurriyet ошибочно "женило" президента Украины Владимира Зеленского на певице Вере Брежневой, поместив их совместное фото как иллюстрацию к материалу о Covid-19 у первой леди Елены Зеленской.

В качестве иллюстрации был размещен постер, на котором изображена сцена из мелодрамы "8 лучших свиданий" (2012 года), в котором главную роль исполнял президент в свою актерскую бытность. Соответствующий материал был размещен на интернет-портале издания (впоследствии фото заменили на корректное, но в кешированной версии старый материал сохранился), печатная версия газеты вышла тоже с ляпом.





Вера Брежнева – известная певица и актриса, экс-солистка популярного женского коллектива "ВИА Гра". Сегодня она дает сольные концерты, а также появляется на экранах в роли телеведущей и снимается в фотосессиях популярных изданий. Глянцевые журналы не раз называли Веру эталоном женственности и красоты.

Как ранее писали "Комментарии", на прошлой неделе после ПЦР-обследования у жены Зеленского обнаружили коронавирус и установили диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

Впоследствии жена Зеленского оказалась в больнице из-за осложнения коронавируса. Так, домашнее лечение не пошло Зеленской на пользу. У нее началось воспаление легких. Это одно из самых распространенных осложнений коронавируса.

По данным Офиса президента, сейчас течение болезни первой леди соответствует пневмонии средней степени тяжести. При этом, дыхательная недостаточность равна "0". В дотации кислорода пациентка не нуждается, поэтому, общее состояние Елены Зеленской – стабильное.

Отмечается, что первая леди проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции и под наблюдением врачей.

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