Три шага к паузе в войне: Зеленский раскрыл, о каком перемирии говорят Украина и партнеры

Украина и международные партнеры обсуждают сразу несколько вариантов частичного перемирия с Россией. Речь идет не о полном прекращении боевых действий, а о возможных договоренностях в отдельных сферах – энергетике, судоходстве и экспорте продовольствия.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об этих инициативах на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, один из ключевых сценариев предусматривает взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Идея энергетического перемирия обсуждается уже несколько недель. Киев заявляет о готовности отказаться от атак на энергетические объекты при условии аналогичных обязательств со стороны России. При этом полноценной договоренности о таком режиме пока нет.

Второе направление связано с Черным морем. Украина рассматривает возможность расширения договоренностей о безопасности судоходства за пределы исключительно зернового экспорта. Потенциально речь может идти также о перевозках энергоресурсов и продукции металлургической отрасли.

Третий элемент – восстановление и защита зернового коридора. В Киеве считают, что стабильная работа морских маршрутов имеет значение не только для украинской экономики, но и для продовольственной безопасности других стран.

Зеленский заявил, что уже обсуждал соответствующие предложения с руководителями Турции, Египта, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. По его словам, эти государства заинтересованы в стабилизации ситуации в Черном море.

"Дай Бог, получится. Я вижу в этом возможности", — сказал украинский президент.

Американская администрация также продвигает идею ограниченных договоренностей. По данным Axios, среди рассматриваемых Вашингтоном шагов – прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и восстановление работы черноморского зернового коридора.

Однако пока речь идет именно о дипломатических предложениях и вариантах, которые обсуждаются сторонами. Их реализация будет зависеть от согласия Украины и России и от механизмов контроля за возможными договоренностями.

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