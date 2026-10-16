Три дня без ударов по НПЗ и массированная атака РФ: Зеленский поставил точку в «перемирии» Трампа

Фактически в интервью Financial Times Зеленский закрыл паузу на удары по российским НПЗ, которую сам и открыл. Три дня Украина не била по российским НПЗ, потому что об этом попросил Вашингтон. Три дня Россия била по нашей энергетике: за одну ночь 39 баллистических ракет и более 120 дронов по Киеву и Харькову, 600 тысяч человек без света. На следующее утро после интервью горел Рязанский НПЗ. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Именно "перемирие" родилось сообщением Трампа в Truth Social: обе стороны согласились, не нарушайте. Киев узнал договоренность по этому сообщению. Кремль сказал, что сказать ему нечего. Когда журналисты переспросили Трампа, откуда он знает, что стороны согласились, тот ответил: потому что я сказал, что они согласились. Сделку из такого материала не заключишь. Тест – можно", – отметил эксперт.

Он уточнил, три дня – это и есть тест. Пауза с известным термином стоит мало: несколько отложенных ударов, которые никто не отменял. Зато она дает то, чего не дает ни один аргумент – поведение другой стороны при условии, что ты сам остановился. Россия это условие получила и ответила одним из самых больших по массированности налетов на энергетику. Затем Песков заявил, что никакого моратория не последовало и удары по НПЗ продолжались все время. Для Кремля это способ не признавать чужую уступку. Для Киева – подтверждение, что в Москве перемирие не было ни дня. Трамп на вопрос о нарушении ответил, что они "с обеих сторон", и на этом его разбор закончился.

"Результат теста уже работает. Каллас в Euronews назвала удары по НПЗ самообороной по международному праву, потому что нефть – это деньги на войну, и призвала давить на Россию, а не на Украину. Навсегда поддержал восстановление. До паузы европейцы приветствовали перемирие, после нее оправдывают его срыв, и это изменение произошло за три дня. Зеленский в это время назвал условие следующей паузы: больше перехватчиков Patriot, и это "минимум", — отметил аналитик.

По его словам, остается угроза, дошедшая до украинских генералов: не остановитесь – заблокируем разведданные. На политическом уровне ее никто не подтвердил, и станет ли она решением, неизвестно. Starlink уже замедлили, и в техническую причину Зеленский не верит: это была воля.

"Что из этого Украины? Три дня дали не тишину, а доказательство, и теперь объяснять придется не Киеву, почему он бьет, а Вашингтону, почему России можно. Переживет ли это доказательство американские выборы за месяц — вопрос, на который честного ответа у меня нет", – констатировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп снова атаковал Зеленского: что заявил о победе Украины.