Тревожный сигнал для Зеленского: какой "счет" выставили президенту украинцы

Президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия своего окружения – так считают 72% опрошенных украинцев. Не согласны с этим 25% респондентов. Такие результаты обнародовал Киевский международный институт социологии.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уточнил, что речь идет о политической ответственности, а не о личном обвинении в причастности к коррупционным действиям.

"Политику на самом деле от такой политической ответственности не легче, потому что для политика в развитой демократической стране — это политическая смерть. Когда такое количество людей считает тебя лично причастным и ответственным к подобным действиям, причастным с политической точки зрения. И очевидно, что это ставит, как правило, крест на дальнейшей карьере и вообще на пребывании у власти”, — объяснил эксперт.

По его словам, на вопросы коррупции украинцев всегда обращали внимание, и большинство акцентирует именно на коррупции в верхушке власти.

"Все эти коррупционные истории, которые видим, так или иначе связаны с людьми, лично часто назначавшимися президентом на ту или иную должность. Тогда возникает простой вопрос: если таких людей президент назначил, то очевидно он должен и отвечать за то, что они вытворяют. И эта ответственность, как минимум, должна быть политической. Для Зеленского, конечно, эта информация не слишком, мне кажется, приятная”, — отметил Рейтерович.

Эксперт отметил, что во времена Зеленского у Банковой появилась характерная черта быстро реагировать на смену настроений в обществе — или подстроиться под них или манипулировать. Рейтерович напомнил историю с Ермаком, митингами за НАБУ и САП в 2025 году. Тогда, отметил, Зеленский быстро отреагировал на настроения общества.

"Интересно, как дальше будет развиваться ситуация. Потому что на самом деле не вижу для Зеленского никаких путей для того, чтобы изменить ситуацию, в которую он попал, поскольку реальное изменение нуждается в реальных решениях. Это полное переформатирование власти, это построение фактически правительства национального единства. Это много других каких-то вещей, на которые президент в силу разных моментов, разных обстоятельств просто не пойдет, потому что он считает, что он же эту власть получил”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Путин зовет Зеленского в Москву.



