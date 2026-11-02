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Саммит лидеров США, РФ и Китая касательно войны в Украине: у Киева есть жесткое условие

Президент Украины Зеленский заявил, что даже лидеры США, России и Китая не имеют права обсуждать украинские территории и суверенитет без участия Киева

2 ноября 2026, 08:15
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин не могут самостоятельно обсуждать вопросы украинского суверенитета и территориальной целостности. По его словам, подобные решения находятся исключительно в компетенции Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью CNN TÜRK.

Саммит лидеров США, РФ и Китая касательно войны в Украине: у Киева есть жесткое условие

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский признал, что у руководителей США, России и Китая есть вопросы, которые они могут обсуждать между собой. Однако украинские территории и будущее украинского государства не могут становиться предметом договоренностей без участия самой Украины.

"Конечно, у лидеров этих стран есть вопросы, которые они должны обсуждать между собой. Но их не будет за этим столом переговоров. В частности, они не могут обсуждать такие важные вопросы, как суверенитет и территориальная целостность Украины. Ведь это вопросы, которые касаются исключительно этой страны и являются внутренними государственными делами", — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, завершение российско-украинской войны требует прямых переговоров с участием сторон конфликта. Именно за таким столом, считает глава государства, может быть достигнуто действительно эффективное и окончательное соглашение.

Заявление украинского президента подчеркивает принципиальную позицию Киева относительно любых международных инициатив по прекращению войны: договоренности о будущем Украины не могут приниматься без Украины.

Таким образом, Зеленский обозначил четкую границу для возможных переговоров с участием крупнейших мировых держав: обсуждать международные вопросы лидеры могут самостоятельно, но решать судьбу украинских территорий без украинской стороны не вправе.

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