Саммит лидеров США, РФ и Китая касательно войны в Украине: у Киева есть жесткое условие

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин не могут самостоятельно обсуждать вопросы украинского суверенитета и территориальной целостности. По его словам, подобные решения находятся исключительно в компетенции Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью CNN TÜRK.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский признал, что у руководителей США, России и Китая есть вопросы, которые они могут обсуждать между собой. Однако украинские территории и будущее украинского государства не могут становиться предметом договоренностей без участия самой Украины.
По словам Владимира Зеленского, завершение российско-украинской войны требует прямых переговоров с участием сторон конфликта. Именно за таким столом, считает глава государства, может быть достигнуто действительно эффективное и окончательное соглашение.
Заявление украинского президента подчеркивает принципиальную позицию Киева относительно любых международных инициатив по прекращению войны: договоренности о будущем Украины не могут приниматься без Украины.
Таким образом, Зеленский обозначил четкую границу для возможных переговоров с участием крупнейших мировых держав: обсуждать международные вопросы лидеры могут самостоятельно, но решать судьбу украинских территорий без украинской стороны не вправе.
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