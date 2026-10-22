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Россия ответила на переговоры 21 баллистической ракетой: Зеленский сделал важное заявление

Под ударом оказались Киев и еще 11 областей Украины. Среди поврежденных объектов - жилые дома, энергетическая инфраструктура, метро, вокзал и даже монастырь

22 октября 2026, 11:05
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Кравцев Сергей

Россия нанесла массированный баллистический удар по Украине вскоре после очередного раунда переговоров. По данным президента Владимира Зеленского, российские войска выпустили по Киеву 21 ракету в течение трех волн атак, начавшихся с вечера.

Россия ответила на переговоры 21 баллистической ракетой: Зеленский сделал важное заявление

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"Российские "гуманисты"" — так глава государства иронично назвал страну-агрессора, комментируя последствия обстрела в соцсетях. В столице зафиксировано значительное количество попаданий и разрушений. Повреждены жилые дома, энергетические объекты, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры и предприятия. Под удар попал даже монастырь.

Атаки затронули в общей сложности 12 областей Украины. По информации Зеленского, в Киеве и регионах пострадали 34 человека, в том числе пятеро детей. На момент публикации сообщения было известно о двух погибших. Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, ликвидировать последствия обстрелов и помогать пострадавшим.

Зеленский подчеркнул, что российская атака после переговоров демонстрирует отсутствие реальных изменений в позиции Москвы. По его мнению, дипломатические усилия должны сопровождаться конкретными действиями, способными заставить Кремль прекратить убийства.

Президент призвал партнеров ускорить поставки ракет для противовоздушной обороны, усилить защиту украинских городов, предоставить возможности для уничтожения российских баллистических пусковых установок и расширить санкции за развязанную войну.

По словам главы государства, ответом на российскую агрессию должно стать усиление международного давления. Киев рассчитывает, что союзники будут оценивать действия Москвы по реальным последствиям, а не только по заявлениям за столом переговоров. Зеленский поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину и выступает за защиту мирного населения.

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